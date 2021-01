Humánmeteo: megkínoz a melegfront

Holnap egész nap és országszerte melegfronti hatásra számíthatnak az arra érzékenyek, a nyugati és a déli, délkeleti tájakon jelentkezhetnek erősebben a tünetek. Felhős, sokfelé csapadékos időre kell készülni, de ezzel együtt az északkeleti részek kivételével jelentős melegedés is zajlik. A melegfront egész nap sokféle panaszt okozhat, erről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Pénteken a migrén az elviselhetetlenségig fokozódhat. Fotó: Getty Images

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett elsősorban migrén léphet fel, főként a délnyugaton élők körében. Amennyiben migréntől szenvedünk, egész nap kerüljük az alkohol és a csokoládé fogyasztását. A többfelé élénk, erős szél is tovább ronthatja a helyzetet, és ingerlékenységet, nyugtalanságot válthat ki még a kisgyermekek körében is, ami miatt fokozott türelemre lesz szükség feléjük mind az iskolában, mind az otthon töltött időszakban. A napokban gyakorivá váltak az alvászavarok, az érintettek nehezen ébrednek, és napközben is fáradtságot, tompaságot tapasztalhatnak.

Javul a levegőminőség

A gyulladásos panaszok, például az ízületi gyulladások is erősödhetnek. A csökkent koncentrálóképesség az egész napunkra rányomhatja a bélyegét, a szél miatt pedig alacsonyabban alakul a hőérzet: szélálló és réteges ruházatra lesz szükség a kint tartózkodás során, habár marad az évszakhoz képest kissé enyhébb idő. A levegőminőség átmenetileg mindenhol javul.