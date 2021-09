Humánmeteo: megkínoz a hűvös reggel

Holnap napközben kellemes komfortérzetre számíthatunk, a reggel azonban hűvösnek, és főleg a völgyekben kifejezetten hidegnek ígérkezik, így könnyen megfázhatunk, ha nem öltözünk megfelelően. A napsütés hatására délutánra kellemesen felmelegszik a levegő, de még mindig az átlag alatt marad a hőmérséklet. Az őszies napokon jelentkező tünetekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A nagy napi hőingás azonban okozhat kellemetlenségeket a vérnyomáspanaszokkal élőknek. Fotó: Getty Images h i r d e t é s

Reggelre foltokban párássá válik a levegő, a nyirkos és hideg időben erősödnek az ízületi panaszok: a kopásos bántalmakkal élők fájdalmai fokozódhatnak. A napsütésnek köszönhetően délutánra már kellemesen alakul a hőérzet. A nagy napi hőingás azonban okozhat kellemetlenségeket a vérnyomáspanaszokkal és a keringési rendellenességekkel élőknek, amik estére ugyan átmenetileg mérséklődnek, de a következő reggeleken szintén igen intenzívnek ígérkeznek.

Fejfájás és álmosság

Ha a melegfrontra vagyunk fokozottan érzékenyek, akkor enyhébb fejfájásra, migrénre is számíthatunk, de a napos időhöz köthető kellemesebb közérzet feledtetheti ezeket a kisebb panaszokat. Kissé álmosak, fásultak is lehetünk, ám a napsütés miatt ez is csak mérséklet formában jöhet elő.

A humánmeteorológiai és az időjárási helyzet is kedvez a szabadtéri programoknak, kirándulásoknak: a sok napsütés hatására a hangulat, a közérzet is jelentősen javul, igyekezzünk minél több időt a friss levegőn tölteni. A pollenterhelés mérsékelt, a parlagfű csak enyhébb panaszokat okozhat az arra érzékenyeknél.