Szerdán a kettősfronti tünetek erősödése várható, és nem csak a fokozottan érzékenyek körében. Ismét egy borongós, csapadékos napnak nézünk elébe, de nyugaton észrevehető enyhülés lesz tapasztalható az előző napokhoz képest. Az enyhülés a következő napokban is folytatódni fog. A fronthoz köthető tünetek az egész nap hangulatát meghatározhatják! A fronthoz köthetően jelentkező panaszokról és a kezelési lehetőségekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Fotó: Getty Images

Emellett a meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy a nyugati tájakon a kettősfronton belül inkább a melegfront jellegű panaszok érvényesülésére lehet számítani: fokozódhatnak a gyulladások, puffadás, illetve migrén jelentkezhet, emellett a reumásoknak is nehezebben telhet a napjuk. Ugyanakkor keleten, északkeleten akkor tapasztalhat erősebb tüneteket, ha a hidegfront jellegű változásokat szokta könnyebben megérezni.

A szívbetegeket már napok óta erős terhelés éri, nekik ajánlott nyugalomban tölteni az időt, és kerülni mindenféle felesleges idegeskedést. Ugyanez igaz a fizikai megterhelésekre is. Az étkezése álljon könnyű fogásokból, kerülje a túl zsíros és fűszeres ételeket, és inkább egyen naponta többször, de kisebb adagokat. A szabadtéri tevékenységek idejére öltözzön vastagon, rétegesen, és sokfelé az esernyőkre is szükség lesz. A szabadtéri programoknak nem kedveznek a körülmények.

A közlekedést csapadéktól nedves, csúszós, néhol havas útszakaszok nehezíthetik. Tartsa be a követési távolságot, vezessen lassan, körültekintően! Most a reflexek is tompák, nagy balesetveszéllyel kell számolni!