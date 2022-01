Hétfőn hidegfronti hatás terheli a szervezetet, amely nem csak a frontra érzékenyeknél, hanem másoknál is okozhat panaszokat. Megerősödő, sőt, sokfelé viharossá fokozódó széllel érkezik a front, ennek ellenére a hőmérséklet nem lesz alacsony. A változó felhőzet mellett napsütésre is számíthatunk, de talán ez az egyetlen jó hír erre a napra vonatkozóan. A frontátvonuláshoz kapcsolódóan tapasztalható panaszokról és a kezelési lehetőségekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A fronthatás növelheti az idegességet, türelmetlenséget az utakon. Fotó: Getty Images

A meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy kezdetben általános lehet a fejfájás, gyakori a nyugtalanság, az éjszakai órákban pedigalvászavarokis felléphetnek. Erős görcshajlamra is számíthat, némileg növekszik a szívinfarktus kockázata, és a kismamáknál is előfordulhatnak erősebb görcsök. A hidegfronti hatás növelheti a türelmetlenséget az utakon, óvatosan vezessenek! Mindenkinek sok pihenés ajánlott, ha lehetősége van rá, akkor a fizikailag és a szellemileg megterhelő tevékenységeket is kerülje ezen a napon.

A krónikus betegek állapota sem lesz kedvező, a légkörben zajló hirtelen változások őket is megviselhetik a frontérzékenységi állapottól függetlenül. Ügyeljen az étkezésére, legalább az emésztőrendszerét ne terhelje most feleslegesen. A pollenterhelés közepes, a mogyoró virágpora válthat ki enyhébb tüneteket az allergiások körében.