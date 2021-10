Humánmeteo: meggyötör az erős hidegfront

Pénteken az előző este-éjszaka érkezett hidegfront hatása érvényesül, országszerte jelentős és hirtelen változásra kell készülni. Gyakran lesz erősen felhős az idő, többfelé csapadék is várható, és a meleg őszi időszakot követően jelentős lehűlésre is számíthatunk. Lesz, ahol csak 11, 12 fok körüli délutáni hőmérsékleteket mérhetünk. A markáns hidegfronthoz köthetően fellépő tünetekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Péntekre elromlik az idő, amit megszenved a szervezetünk. Fotó: Getty Images

Ilyen panaszokra számíthatunk pénteken

A frontra érzékenyek egész nap tapasztalhatnak kellemetlen tüneteket. Görcsös eredetűfejfájásléphet fel, emellett izomgörcsök, hasi panaszok jelentkezhetnek. Ingerültek, feszültek lehetünk egész nap, akár ok nélküli is stresszesnek érezhetjük magunkat. A keringési panaszokkal vagy vérnyomásproblémával élőknél rosszullét jelentkezhet, és a szívbetegek panaszai is erősödhetnek.

A megerősödő szél és az eső miatt a mért értékeknél több fokkal alacsonyabban alakul az érzett hőmérséklet, így fontos a réteges öltözködés. A közlekedésben az erős lökésekkel kísért szél csökkenti a járművek menetstabilitását, a csapadékosabb, nedvessé váló útburkolaton pedig megnövekszik a féktáv. A balesetek elkerülése érdekében tartsunk nagyobb követési távolságot, illetve vezessünk lassabban és körültekintőbben.