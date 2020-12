Humánmeteo: meggyötör a viharos szél kedden

Holnap végre kisüt a nap, de nem lesz kedvező az élettani helyzet. Bár kissé melegszik az idő, de egész nap és országszerte jellemző lehet az erős, viharos szél, ami számos panaszt is kiválthat, ráadásul több fokkal csökkenti az érzett hőmérsékletet is. A téli idő továbbra is gyengíti az immunrendszert; aki kíváncsi, hol mekkora a fertőzésveszély az országban, a Meteo Klinika térképén részletes tájékoztatást kaphat.

Kedden erős, viharos szél lesz, ami több panaszt is kiválthat. Fotó: Getty Images

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett többeknél kopásos jellegű ízületi bántalmak léphetnek fel, melyek helyenként napközben is csak lassan mérséklődnek. A szeles időben nagymértékben növekszik a megfázás veszélye: a téli időszak igénybe veszi a szervezetünket, így fogékonyabbá válhatunk a kórokozókkal szemben. Az erős légmozgás hatásárafejfájásjelentkezhet, emellett ingerlékennyé és türelmetlenné is válhatunk.

Napközben ugyan az átlag felett lesz a hőmérséklet, de a hőérzeten az erős, viharos szél sokat ront. A napsütés azonban javíthat a hangulatunkon, érdemes tehát sétálni egyet a friss levegőn.