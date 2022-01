Humánmeteo: meggyötör a tartós fagy

Kedden elkerülik a frontok a Kárpát-medence térségét. Reggel nagyon hideg lesz, keleten akár -20 Celsius-fok közelébe is süllyedhet a hőmérséklet. Napközben már nagyrészt fagypont feletti hőmérsékleteket mérhetünk, de megnövekszik a felhőzet, a légkörben zajló változások pedig nem kedveznek a teljesítőképességnek és az immunrendszerünknek sem. A tartós, erős hideghez köthetően tapasztalható panaszokról és a kezelési lehetőségekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A tartós fagy és a légszennyezettség könnyen elronthatja a napunkat.

Fotó: Getty Images

Végtagfájdalommal ébredhetünk

Ahogy az utóbbi időben sajnos már megszokottá vált, az ízületi bántalmakkal élők most is végtagfájdalmakkal ébredhetnek. A panaszok egyeseknél nehezen szűnnek, akár egész nap is fennállhatnak. Napközben aztán több-kevesebb időre kisüt a nap, ez kissé javítja a hő- és komfortérzetet. Lesznek azonban tartósan fényszegény tájak is, különösen északkeleten. A tartósan borús, szürke körzetekben álmosságérzet, fáradékonyság, rosszkedv is jelentkezhet. Csökken a teljesítőképesség, nehezebben megy majd a munka.

h i r d e t é s

Romlik a levegőminőség

A levegőminőségben romlás várható, különösen a keleti, északkeleti országrészben és a nagyobb városok forgalmas csomópontjaiban. A szállópor légköri koncentrációja többfelé elérheti az egészségügyi határértéket, ezenkívül a nitrogén-oxidok mennyisége növekedhet meg erősebben a forgalmasabb városokban.

A kisgyerekek különösen érzékenyek a levegőminőségre, ezért őket csak rövid ideig engedjük ki a szennyezett levegőre. A lakás szellőztetését időzítsük a kora délutáni órákra.