Humánmeteo: meggyötör a párás, változékony idő

Pénteken többfelé ködfolt és pára képződik reggelre, ezek azonban napközben fokozatosan megszűnnek. Napsütésre mindenhol számíthatunk, de ennek ellenére csak kevés helyen melegszik 20 Celsius-fok fölé a levegő. A nagy napi hőingás miatt, illetve a változékony légköri helyzetben gyakoriak lesznek a különféle tünetek. A front mögötti helyzethez köthetően fellépő tünetekről és a megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Front nem lesz, de így is jelentkezhetnek kellemetlen tünetek. Fotó: Getty Images

Fejfájás és ízületi bántalmak rontják el a napot

Sokféle kellemetlen tünetet tapasztalhatunk a nyirkosan induló reggelen. A hajnali órákban egyre nagyobb területen válik párássá a levegő, így többen ébredhetnek sajgó végtagokkal, erős ízületi fájdalmakkal. A délelőtti órákban zajló melegedés idején nagy eséllyel tapasztalhatunk enyhébb fejfájást, az arra hajlamosaknál azonban akár erősebb vérnyomás-ingadozás is felléphet. A rosszullétek idején javasolt lepihenni, lehetőség szerint nyugodt körülményeket teremteni.

Könnyebben megbetegedhetünk

A tartósabban borús, szürke, és kellemetlenül hideg reggeli időszakban sokaknál rossz hangulat és levertség lép fel, de a görcshajlam is fokozódhat. Hajnalban a nyirkosság tovább ront a hőérzeten, ráadásul a kórokozók is könnyebben terjednek ilyenkor, fokozódik tehát a megfázás, a megbetegedés veszélye is.