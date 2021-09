Humánmeteo: meggyötör a melegedés és a szél

Pénteken országszerte tovább melegszik az idő, ez pedig intenzív melegfronti tüneteket okozhat az arra érzékenyeknél. Ráadásul erős lesz a szél, és helyenként viharos lökések is előfordulnak, így nem lehet felhőtlenül élvezni az egyre több napsütést tartogató időt. Afejfájásés a keringési panaszok országszerte jellemzőek lehetnek. A megterhelő helyzethez köthetően fellépő tünetekről és a megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Sokan tapasztalhatnak migrént, és fokozódhatnak a gyulladásos panaszok is.

Fotó: Getty Images

Sokakat migrén is kínoz majd

Sokan tapasztalhatnak fejfájást és migrént, de fokozódhatnak a gyulladásos panaszok is. A vérnyomásproblémákkal élőknél vérnyomás-ingadozás és rosszullét is jelentkezhet. Jellemző lesz továbbá a teljesítőképesség csökkenése is, a napot koncentrálási problémák nehezíthetik. Az erős, viharos szél miatt idegi feszültség is felléphet, tehát türelmetlenebbek, ingerlékenyebbek lehetünk a megszokottnál. Aki hajlamos rá, annál alvásproblémák is felléphetnek.

Rossz hír az allergiásoknak

A pollenterhelés ismét erősödik, így a parlagfű egyre erősebb tüneteket okozhat. A közlekedés során pedig nem árt óvatosnak lenni, az erős lökésekkel kísért oldalszél ugyanis jelentősen ronthat a menetstabilitáson. Érdemes lassabban, óvatosabban vezetni, illetve nagyobb követési távolságot tartani.