Humánmeteo: meggyötör a holnapi kettősfront

Vasárnap újabb kellemetlen nap vár ránk, kettősfront érkezik. Borongós idő lesz, sokfelé csapadék is várható, ráadásul a szél is gyakran megélénkül, megerősödik. Ugyan nagy lehűlésre nem kell számítani, kifejezetten kellemetlen napban lesz részünk. A megterhelő fronthelyzet hatásairól a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A szél és a csapadék miatt a hőérzet több fokkal a mért értékek alatt alakulhat. Fotó: Getty Images

A szél is erősíti a fájdalmakat

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett észrevehettük, hogy ezekben a napokban gyakran tapasztalunk fejfájást, migrént, a fájdalmakat pedig az élénk szél is erősítheti. A kellemetlen tünetek egész nap kitarthatnak. Már előző este ajánlott idejében lefeküdni, ugyanisalvászavarokés álmatlanság léphet fel, reggel ezért fáradtan és nyűgösen ébredhetünk. Főként nyugaton és délen vérnyomás-ingadozás, keringési problémák is felléphetnek, ezért próbáljuk tudatosan is kerülni a stresszes helyzeteket, és nyugodt körülmények között tölteni a napot.

A szél és a csapadék miatt a hőérzet több fokkal a mért értékek alatt alakulhat, pedig a hőmérsékleteket tekintve az évszaknak megfelelő lesz a helyzet. Öltözzünk rétegesen, emellett az esernyőt, esőkabátot se felejtsük otthon. A nyárfa, az éger és a tiszafafélék pollenkoncentrációja is csökken a csapadékos időben. A közlekedésben nedves, esőtől csúszós útszakaszokkal számoljunk, megnövekszik a féktáv, ajánlott lassabban vezetni és kerülni a hirtelen irányváltoztatást! Élénk, erős légmozgás ronthatja a menetstabilitást, ráadásul figyelmetlen, szétszórt sofőrökkel is találkozhatunk, közlekedjünk a szokásosnál is óvatosabban!