Humánmeteo: meggyötör a felmelegedés

Kedden is elkerülik a frontok a Kárpát-medence térségét, csendes időben lesz részünk. Reggel azonban többfelé párássá, ködössé válhat a levegő, ez pedig kellemetlen helyzetet teremthet. Délelőtt a napsütés hatására aztán gyorsan melegszik a levegő, és erős szél sem fogja rontani a komfortérzetet. A melegedés azonban okozhat panaszokat. Az enyhébb időben is gyengülhet az immunrendszer: fertőzésveszély térkép a Meteo Klinikán.

Kedvtelenek, fáradtak lehetünk

Holnap elsősorban az ízületi panaszokkal élőknek lehet nehezebb az ébredés, ők intenzívebb fájdalmakat is tapasztalhatnak. Célszerű egy kímélő tornával, a végtagok tehermentes átmozgatásával kezdeni a napot, ezzel csökkenthetőek a tünetek. A legtöbben átmenetileg fellélegezhetnek, már több napja nem veszi igénybe markáns légköri hatás a szervezetet. Azonban a tél végére immunrendszerünk kimerült, a vitaminraktárak kiürültek, ezért gyakran tapasztalhatunk ok nélküli fáradtságot, kedvetlenséget.

A meleg hatására fokozódhat a migrénhajlam. Fotó: Getty Images

Egyre több a pollen a levegőben

A napos tájakon és időszakokban ezért különösen ajánlott a természetes fényben tölteni az időt, a napfény hatására a D-vitamin képződése mellett a jókedv is fokozódhat, javul a hangulat, a közérzet, ezzel együtt pedig a szellemi teljesítőképesség is. Akár már 20-30 percnyi, a szabad levegőn tett séta is egész napra frissebbé, szellemileg fittebbé tehet. A nyirkos, ködös időszakokban azonban kifejezetten alacsonyan alakulhat a hőérzet.

A levegőben tovább növekszik a mogyoró, a tiszafafélék, a nyárfa és az éger virágporának koncentrációja, az allergiásoknak egyre intenzívebb tüneteik jelentkezhetnek. A légszennyezettségben további romlás elsősorban északkeleten és a fővárosban várható.