Humánmeteo: még tart a hideg beáramlása

Pénteken még tart a front mögött érkező hideg levegő hatása és beáramlása, és még több napig ez fogja meghatározni a humánmeteorológiai helyzetet - írja a Meteo Klinika. A hideg reggelen többeknél kopásos jellegű ízületi bántalmak léphetnek fel, amely helyenként napközben is csak lassan mérséklődnek. A reggeli órákban még nagyon hűvös lesz az idő, így könnyen meg is fázhatunk, ha nem öltözünk fel megfelelően.

Növeljük a vitaminbevitelt

Az előző napokban átrobogó hidegfront erősen igénybe vette a szervezetünket, az immunrendszerünk legyengült és fogékonyabbá vált a kórokozókkal szemben. Növeljük a C-vitamin-bevitelt, az étrendünkbe is igyekezzünk beépíteni a vitamindús ételeket, például a céklát. Napközben is az átlag alatt marad a hőmérséklet, a hőérzeten pedig helyenként az élénk, erős szél is ront. Az időnként erős légmozgás hatásárafejfájásjelentkezhet, emellett ingerlékennyé és türelmetlenné is válhatunk.

Szervezetünk raktárai kimerülőben, pótoljuk a vitaminokat! Fotó: iStock

Reggel elsősorban a kopásos ízületi bántalmakkal élők panaszkodhatnak fájdalmakra - ha nálunk is jelentkeznek a tünetek, tartsuk a végtagjainkat melegen, ébredés után pedig kámfortartalmú krémekkel kenegessük a fájó testrészeket. A kellemetlen tünetek napközben is fennállhatnak, ugyanis végig hűvös marad az idő. A napsütés azonban sokat javíthat a hangulatunkon, ha az időjárás engedi, töltsünk több időt a szabadban.

Jó hír, hogy a front mögött jelentősen kitisztult a levegő, a szennyezőanyagok koncentrációja most napokig nem emelkedik a kritikus értékek közelébe. A közlekedésben estig főleg az északnyugati tájakon okoz csökkent menetstabilitást az élénk légmozgás, de napközben mérséklődik a szél. Ilyen esetekben mérsékeljük a sebességet és tartsunk nagyobb követési távolságot!