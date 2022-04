Vasárnap napközben kettősfronti hatás érvényesül, a nap első felében lesz rosszabb a helyzet. Ekkor még csapadék is előfordul, de délután szárazabbra fordul az idő. Erős lesz a szél, a megterhelő idő pedig sokféle tünetet kiválthat - írja a Meteo Klinika.

Még mindig szükség lehet az esernyőkre. Fotó: Getty Images

A melegfrontra érzékenyek panaszai kismértékben ugyan, de mérséklődnek. Amennyiben a hidegfrontra érzékenyek csoportjába tartozunk, akkor továbbra is fejfájást tapasztalhatunk napközben, illetve fokozódhatnak a görcsös panaszaink is. Ebben az esetben izom- és hasi görcsöket is tapasztalhatunk, kismamáknál is fokozódhat a görcshajlam.

Az előző napok megterhelő humánmeteorológiai helyzete már nem okoz hasonlóan markáns tüneteket a melegfrontra érzékenyeknél, így ha fáradékonyak voltunk, illetve migrénnel küzdöttünk, akkor pozitív változásokat tapasztalhatunk. Mérséklődnek az alvászavaraink, kismértékben ugyan, de javulhat a teljesítőképességünk is. A délután második felében fokozódhat az ingerlékenység, és a gyerekek is agresszívebbek lehetnek a megszokottnál.

A kinti programok során fokozott megfázásveszéllyel kell számolnunk, a hőmérséklet jóval az ilyenkor szokásos átlag alatt alakul. Az esernyőkre nagyobb eséllyel a nap első felében lesz szükségünk, délután pedig a szél okozhat kellemetlenségeket. A levegőminőség tovább javul, a csapadék sokfelé csökkentette a levegőben lévő szennyezőanyagok koncentrációját.