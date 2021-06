Humánmeteo: még elviselhetetlenebbé válik a hőség

Szerdán este a nyugati tájakat egy hidegfront közelíti meg, de csak éjjel éri el térségünket. Azonban ennek hatására is csak kissé, és csak a Kisalföldön frissül fel az idő, máshol tehát továbbra is extrém meleg lesz. A nagyvárosokban a hajnali órákban sem frissül fel a levegő, a folyamatos terhelés pedig rendkívüli módon igénybe veszi szervezetünket. A tikkasztó melegben tapasztalható leggyakoribb tünetekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Szerdán még elviselhetetlenebbé válik a hőség. Fotó: Getty Images

Az egészségeseket is megterheli a meleg

Már az egészségeseknél is egyre több tünet jelentkezhet az extrém hőség hatására, de továbbra is igaz, hogy leginkább a szívbetegek, az idősek és a vérnyomáspanaszokkal élők szenvednek. A kánikula idején általánossá válik az alvászavar, a fejfájás, a fáradtság és a tompaság. A koncentrálóképesség is jelentősen csökken, ráadásul türelmetlenebbek, ingerlékenyebbek is lehetünk. A növekvő fülledtség hatására légzési nehézségek is jelentkezhetnek, a zivatarok területén pedig romolhat az asztmások állapota. Estétől északnyugaton már a görcsös panaszok erősödhetnek fel, ugyanis már érezni lehet a közelgő hidegfront hatását.

h i r d e t é s

Erre figyeljünk kánikula idején

Ne feledkezzünk meg a folyadék-utánpótlásról. Érdemes akár 3-4 liter folyadékot - lehetőleg szénsavmentes ásványvizet, limonádét, illetve hűtött, cukor nélküli gyümölcsteát - fogyasztani naponta. A tűző napot továbbra is kerülni kell. A szabadban legalább 30-es, érzékenyebb bőr esetén pedig minimum 40-es faktorszámú fényvédőket alkalmazzunk.

A pollenszint is tovább emelkedik, ugyanis fokozódik a növények pollenszórása. Jelenleg a csalánfélék és a pázsitfű okozhatnak intenzív panaszokat. A közlekedők a meleg miatt türelmetlenebbek, ingerültebbek a szokásosnál, ráadásul a fáradtság, kábaság is növeli a balesetek kockázatát. Időnként élénk oldalszél ronthat a menetstabilitáson, zivatarok ideján pedig viharos széllökések is előfordulhatnak, ezért ajánlott lassabban vezetni és nagyobb követési távolságot tartani.