Humánmeteo: markáns lehűlés jön

A Meteo Klinika humánmeteorológiai előrejelzése szerint szerdán anticiklon alakítja időjárásunkat. Éjszaka erősen lehűl a levegő, helyenként akár mínusz 10-13 fokig is süllyedhet a hőmérséklet, valamint több helyen képződhet sűrű, zúzmarás köd. A fagyos időben többeknél jelentkezhetnek görcsös panaszok, így fejfájás, izom- és hasi görcsök.

Az éjszaka képződött köd több helyen nappal is megmarad szerdán. Fotó: iStock

Egyes területeken napközben is tartósan megmarad az éjszaka képződött köd, amihez hószállingózás és fagypont alatti csúcshőmérséklet is társulhat. A borús, fényszegény időben sokaknál hangulati zavarok léphetnek fel: a levertség mellett szokatlan fáradékonyságot tapasztalhatunk. Mindez a munkahelyi, illetve iskolai teljesítőképességet is rontja.

Maga az időjárás sem kedvez a szabadtéri programoknak, ráadásul a légszennyezettség mértéke is fokozódik, főként északkeleten. Érdemes tehát zárt helyen tölteni a napot, ha pedig elindulunk valahova, öltözzünk kellően melegen és rétegesen, mert a hőérzet nagyon alacsonyan alakul.