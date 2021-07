Humánmeteo: marad a kimerítő forróság

Front egyelőre nem érkezik térségünkbe, viszont tovább tombol a hőség. A legmelegebb órákban akár 38 Celsius-fokot is mérhetünk árnyékban. A csütörtök lesz a hét legmelegebb napja, a terhelés már-már az elviselhetetlenségig fokozódik. A tartós kánikulához köthetően jelentkező tünetekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Migrén és rosszullét is jöhet

A nagy melegben álmatlanság és tompaság jelentkezhet, ami hátráltat minket a mindennapi tevékenységeinkben. Emellett egyre gyakorabban - és egyre erősebben - jelentkezhetfejfájásés migrén is. Vérnyomáspanaszokat, rosszullétet, fáradékonyságot és dekoncentráltságot is sokan észlelhetnek a hőség miatt. Főként a szívbetegeket és a vérnyomásgondokkal élőket viseli meg a tartós forróság.

Migrént és rosszullétet hozhat a csütörtöki hőség. Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

Ezekre ajánlott figyelni

Az izzadás során sok folyadékot veszíthetünk, ezért ne feledkezzünk meg annak pótlásáról. Lehetőleg ásványvizet, ízesítés nélküli gyümölcsteát, gyümölcslevest és lédús zöldségeket, gyümölcsöket fogyasszunk. A folyadékigény testtömegtől függően akár 3-4 liter is lehet naponta. A tikkasztó napokon a legjobb, ha egyáltalán nem is merészkedünk ki huzamosabb ideig a tűző napra. Ha mégis muszáj a szabadban tartózkodnunk, a napszúrás elkerülése érdekében viseljünk könnyű kalapot.

Az UV-sugárzás mértéke a déli órákban eléri a nagyon erős fokozatot, ezért ajánlott magas faktorszámú készítményekkel óvni bőrünk épségét. A tűző napon akár 15-20 perc alatt is komoly bőrégést szerezhetünk, a vízpartokon pedig megsokszorozódik a sugárzásdózis a vízfelület visszaverő hatása által, ezért strandolás során fokozottan figyeljünk oda.

A levegő pollentartalma nem változik jelentősen az elkövetkezendő napon, a pollenterhelés tehát továbbra is magas lesz. Még mindig a csalán- és a pázsitfűfélék jelentik a legnagyobb problémát. Az autósok száraz utakra és alapvetően jó közlekedési feltételekre készülhetnek, de a nagy melegben sokaknál koncentrálási problémák jelentkezhetnek. A fejfájás is zavaró lehet, elvonhatja a figyelmet a vezetésről. Éppen ezért vezessünk lassabban, tartsünk nagyobb követési távolságot, valamint iktassunk be rövid pihenőket - így csökkenthetjük a balesetek bekövetkezésének kockázatát.