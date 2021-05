Humánmeteo: lehangolt, fejfájós lehet a szombat

Bár szombaton markáns fronthatás nem érvényesül, a panaszaink tovább fokozódhatnak, akár a hideg-, akár a melegfrontra vagyunk érzékenyek. Sok lesz felettünk a felhő, északnyugaton pedig hűvös is lesz, nem várható ideális májusi idő. Helyenként kisebb eső is előfordul, ugyanakkor délkeleten kellemesebb napnak nézünk elébe. A kettősfrontjellegű panaszok egész nap fennállhatnak. A gyakran hűvös, szeles, változékony időszak a szervezetünk védekezőképességét is igénybe veszi: ha kíváncsi, hol mekkora a fertőzésveszély az országban, nézze meg a Meteo Klinika térképét.

Lehangolt, fejfájós lehet a szombat. Fotó: Getty Images

Türelmetlenség, figyelmetlenség lesz jellemző

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett nagy eséllyel jelentkezhet fejfájás, migrén, és az éjjel tapasztalt esetleges álmatlanság is rányomhatja bélyegét a hangulatunkra. Türelmetlenséget, ingerlékenységet tapasztalhatunk, különösen a déli, délnyugtai megyékben. A kedvetlenség, illetve a lehangoltság azonban még akkor is előfordulhat, ha nem tartozunk a kifejezetten a frontokra érzékenyek csoportjába. A vérnyomásunk szintén ingadozhat, a keringési panaszok pedig egészen a hétvégéig fennállhatnak.

Keleten emellett a migrénhajlam is fokozott lesz, illetve arrafelé a koncentrálási problémák és a figyelmetlenség is gyakori tünet lehet. Napközben fogyasszunk sok folyadékot, lehetőleg tiszta víz formájában. Próbáljunk többet pihenni, hiszen estétől már egy közelgő front fogja igénybe venni a szervezetünket, amire jó, ha idejében felkészülünk.

Növekvő megfázásveszély, fokozódó pollenterhelés

A szabadban csökkenő hőérzetre és növekvő megfázásveszélyre készüljünk. A pollenterhelés az átmeneti megtorpanást követően ismét fokozódik. A platán, a kőris és a tölgy koncentrációja többfelé eléri a magas szintet, és a levegőben egyre több van a pázsitfűfélék virágporából is. Az allergiások számára a tejtermékek fogyasztása nem javasolt ebben az időszakban. Az utakon a kedvezőtlen időjárási körülmények mellett figyelmetlen, türelmetlen sofőrök is növelik a balesetveszélyt. Lassabb haladás, fokozott körültekintés javasolt a vizes útszakaszokon, a vízátfolyások területén különösen legyünk óvatosak.