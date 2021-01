Humánmeteo: lehangoló szombat jön

Szombaton napközben nem érkezik front a térségünkbe, de nem alakul kedvezően az élettani helyzet. A nyirkos, borongós időben kedvetlen, lehangolt lehet, ne csodálkozzon, ha reggel álmosan, fáradtan ébred. Csapadék ugyan estig nem várható, de egyre párásabbá válik a levegő. A fényszegény idő gyengíti az immunrendszert - írja a Meteo Klinika.

Fényszegény idő lesz szombaton. Marad a mesterséges fényforrás. Fotó: Getty Images

A frontjelentés szerint az ízületi panaszokkal élőket is megviseli a párás időszak, amennyiben ebbe a csoportba tartozunk, akkor továbbra se hanyagoljuk a reggeli, kímélő átmozgatást, de az is jót tesz, ha folyamatosan melegen tartjuk a sajgó végtagokat. A fáradtság mellett ingerlékenységet, akár ok nélküli stresszt is tapasztalhatunk, a tartós rosszkedv az egész közérzetére negatív hatással lehet. A fényhiány az idegrendszert is igénybe veszi.

A párás levegő kedvez a kórokozók terjedésének, ezzel együtt ha nem öltözünk megfelelően, akkor könnyen megfázhatunk. A téli időszakban a szokottnál is nagyobb hangsúlyt kell fektetni a vitamin-utánpótlásra: fogyasszunk naponta legalább háromszor friss zöldséget és gyümölcsöt.

Alacsony a hőérzet, emiatt nem ajánlott hosszabb időt a szabad levegőn tölteni.