Humánmeteo: lehangoló időnk lesz

Vasárnap napközben már nem érvényesül fronthatás az ország térségében, és ez napokig így is marad. Elkezd vékonyodni, csökkenni a felhőzet, de sokfelé érdemben csak este, napnyugta után lesz ez észrevehető, így a fényhiányos időszakokban romolhat a közérzetünk. A szombati front csak lassan távolodik, ezért a panaszok is csak lassan kezdenek mérséklődni. A front mögötti időjárási helyzetben jelentkező tünetekről és az ehhez kapcsolható megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Ízületi fájdalmak is jelentkezhetnek

Amennyiben kifejezetten a frontokra vagyunk érzékenyek, akkor viszonylag kedvező napra számíthat. A legtöbb helyen még sok lesz a felhő, emiatt továbbra is lehangoltak, fáradtak lehetünk, nyugaton és északon azonban némi napsütés is várható, ennek hatására pedig javulhat az általános közérzetünk. A napos időszakokat használjuk ki, töltődjünk fel energiával, a napfény hatására pedig az immunrendszerünk is erősödhet. A kedélyállapotunkban is pozitív változás állhat be. Ha ízületes, akkor közepes-erősebb tünetek még mindig felléphetnek. Ha kopásos eredetű ízületi bántalmakban szenvedünk, akkor továbbra is számíthatunk végtagfájdalmakat, különösen a reggeli órákban. Ébredés után mozgassuk át tehermentesen a sajgó ízületeket.

Ízületi fájdalmak is jelentkezhetnek az időjárás miatt. Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

A fokozottan érzékenyeknél azonban még mindig erősebbfejfájásjelentkezhet, akár azt is észrevehetjük, hogy nehezebben kezeljük a stresszes helyzeteket. Próbáljunk minél több időt pihenéssel tölteni, illetve tudatosan is elkerülni a felesleges feszültséggel járó szituációkat.

A nagyvárosok környezetében ismét sokfelé rossz a levegőminőség, kerüljük el a forgalmas csomópontokat, és váltsunk át gáz üzemű tüzelésre, ha van rá lehetőség.