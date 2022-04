Humánmeteo: lehangoló idő jön

Szombaton egy kifejezetten kellemetlen nap vár ránk. A borongós idő is lehangol, ráadásul többfelé csapadék is várható, amihez erős szél is társul. Mindemellett a lehűlés érkezésével az ilyenkor szokásos átlag alatt marad a hőmérséklet, az összetett légköri helyzet pedig többféle tünetet is okozhat. A változékony, sok fronttal terhelt helyzetben fellépő negatív hatásokról és a megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Ízületi fájdalmak is jelentkezhetnek

Emellett a meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy egész nap sokan tapasztalhatnak fejfájást, migrént, a fájdalmakat pedig az erős, olykor viharos szél is erősítheti. Gyakoriak az alváspanaszok, napközben pedig álmos, tompa lehet. Az idősek és a vérnyomásproblémákkal küzdők fokozottan kíméljék magukat, próbálják kerülni a stresszes helyzeteket, a megerőltető tevékenységeket.

Megterhelő időre számíthatunk a hétvégén. Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

Alvásprobléma is felléphet, illetve reggel az ízületi panaszokkal élők végtagjai is sajoghatnak, a tünetek pedig egész nap fennállhatnak. A gyulladásos és a kopásos ízületi problémák egyaránt előfordulnak. A szeles idő és a felhők, valamint a csapadék miatt a hőérzet több fokkal a mért értékek alatt alakul. Öltözzön rétegesen, a szél ráadásul jelentősen csökkenti a komfortérzetet is.

A csapadékos időnek örülhetnek az allergiások, a tüneteik jelentősen mérséklődnek. A növények pollenszórása drasztikusan lecsökken ezen a napon.