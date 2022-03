Humánmeteo: lehangoló, fejfájós nap következik

Szerdán a frontmentes időben kettősfront jellegű hatás uralkodik majd, ezért akár a hideg-, akár a melegfrontra vagyunk érzékenyek, fokozódhatnak, és egész nap fennállhatnak a tüneteink. Az egyre megterhelőbb időben fellépő panaszokról és a kezelési lehetőségekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Kedvetlenség,fejfájásés vérnyomás-ingadozás lesz jellemző szerdán.

Migrén és álmatlanság vár ránk

Nagy eséllyel jelentkezhet a nap során fejfájás, migrén, de az éjjel tapasztalt esetleges álmatlanság is rányomhatja bélyegét a hangulatunkra. Türelmetlenséget, ingerlékenységet tapasztalhatunk, különösen akkor, ha a déli, délkeleti megyékben élünk. A kedvetlenség, illetve a lehangoltság azonban még akkor is előfordulhat, ha nem vagyunk kifejezetten érzékenyek a frontokra.

A vérnyomásunk is ingadozhat, a keringési panaszok pedig a következő napokban méginkább erősödni fognak. Keleten emellett a migrénhajlam is fokozott lesz, illetve arrafelé a koncentrálási probléma és a figyelmetlenség is gyakori tünet lehet.

Pihenjünk, amennyit tudunk

Napközben fogyasszunk sok folyadékot, lehetőleg tiszta víz formájában. Próbáljunk többet pihenni, hiszen csütörtöktől rendkívül markáns változás várható. A közlekedés során pedig az utakon csökkent reakcióidővel számoljunk: tompábbak, figyelmetlenebbek lesznek a sofőrök, vezessünk tehát a szokottnál is óvatosabban.