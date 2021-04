Humánmeteo: légszomj, rosszullét gyötör pénteken

Holnap nem érkezik időjárási front térségünkbe, a frontérzékenyek emiatt nem tapasztalhatnak markáns tüneteket. Átmenetileg többfelé kisüt a nap, de délután ismét változó felhőzetre kell készülni. A levegő kissé már melegszik, a 10, 13 fokot is elérhetjük. Ebben a megterhelő időszakban nem csoda, ha többféle tünettől is szenvedünk. Nem csak a frontok okozhatnak panaszokat! A frontjellegű hatásokról, illetve a kellemetlen tünetek kezelési lehetőségeiről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A változékony idő okozhat kellemetlen tüneteket. Fotó: Getty Images

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett amennyiben szívbetegséggel, illetve vérnyomásproblémákkal küzdünk, akkor a kialakuló légköri helyzet okozhat kellemetlen perceket. Nem lesz meleg, sőt, az ilyenkor szokásos átlag alatt alakul a hőmérséklet, ennek ellenére a fizikai munka során hamarabb elfáradhatunk, légszomj, rosszullét is jelentkezhet. Az idősek, a keringési panaszokkal élők és a szívbetegek is pihenjenek sokat, a megerőltető tevékenységeket is inkább halasszák későbbre.

Az allergiások így étkezzenek

Ha a szélre fokozottan érzékenyek vagyunk, akkor enyhe fejfájást, nyugtalanságot tapasztalhatunk, a gyerekek is szétszórtabbak, figyelmetlenek lehetnek. A szabadtéri programok során változékonyságra kell készülni. Reggel hideg van, fagyhat is, és délután is hűvös marad a levegő. A napos tájakon az UV-sugárzás maximuma megközelíti az erős fokozatot, de a változékonyság miatt ingadozó lesz az értéke. Az allergiásoknál az éger, a nyárfa és a nyírfa pollenje okozhat mérsékelt tüneteket. Az allergiások mérsékeljék a hús- és a tejtermék-fogyasztást, autózás közben pedig tartsák felhúzva az ablakokat!