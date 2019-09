Humánmeteo: légszomj és rosszullét hétfőn

Hétfőn frontmentes lesz az idő, de a melegedés tovább folytatódik, és ennek hatására melegfrontot jellemző tünetek léphetnek fel az arra érzékenyeknél - írja a Meteo Klinika. Amennyiben érintettek vagyunk, észrevehetjük, hogy tompábbak, aluszékonyabbak vagyunk, illetve tartósabban is tapasztalhatunk fejfájást, migrént. A vérnyomásproblémákkal élők szintén nehéz napra számítsanak, a vérnyomás gyakran ingadozhat, és múló rosszullétekre is fel kell készülni. Az éjszakai órákban most még felfrissül a levegő, hajnalban sokfelé hűl 20 fok alá a levegő, a szellőztetést lehetőség szerint időzítsük ekkorra.

Hétfőn múló rosszullétekre is fel kell készülni. Fotó: 123rf

A Dunántúlon az egyre közeledő hidegfront hatására már jelentkezhetnek hidegfrontot jellemző tünetek, a fokozottan érzékenyek görcsös panaszokat és keringési problémákat tapasztalhatnak, illetve a változékonyabbra forduló idő is okozhat gondot az időjárás-érzékenyeknél. A Dunántúlon és északkeleten alakulhatnak ki záporok, zivatarok, amelynek hatására fokozódik a fülledtség, az asztmások körében légszomj és nehézlégzés jelentkezhet.

Keddtől csökken a pollentermelés

Az ország nagy részén több órára kisüt a nap, így az UV-sugárzás eléri az erős fokozatot. A leégés ellen fontos a megfelelő védelem, a kisgyerekek és az érzékenyek használjanak legalább 30-es faktorszámú krémeket. A pollenszint nem nő számottevően, a parlagfű légköri pollenszintje viszont továbbra is nagyon magas. Az érkező front kitisztítja a levegőt, várhatóan keddtől jelentősen csökken a pollenterhelés.