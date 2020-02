Humánmeteo: küzdelmes lesz a szombat

Holnap frontmentes időben lesz részünk; éjszaka lehűl a levegő, helyenként fagypont közelében alakul majd a hőmérséklet, amely elsősorban a kopásos eredetű ízületi bántalmakkal élők körében okoz végtagfájdalmakat - írja a Meteo Klinika.

Küzdelmes lesz a szombat. Fotó: iStock

A panaszok reggel jelentkezhetnek legerősebben, délutánra országszerte megszűnnek a tünetek. A hűvös reggelt gyors melegedés követi, délután helyenként a 15 fokot is meghaladhatja a hőmérséklet csúcsértéke. A helyenként több mint 12-13 fokos hőingás fokozott terhelést jelent sokunk számára: ilyenkor gyakori tünet lehet a vérnyomás-ingadozás, a krónikus betegek és az idősek múló rosszullétet és keringési panaszokat tapasztalhatnak.

Intenzív, tartós panaszok

A melegedés hatására melegfronti jellegű tünetekre is számítani kell, általános lehet a migrén, a fáradékonyság és most intenzív, tartós panaszokra is fel kell készülni.

A nagyobb városokban egészségtelen a levegő minősége, de a következő napokon érkező frontok várhatóan kitisztítják a levegőt. A közlekedés során a melegedés és az élénk szél okozza a fő veszélyt. Az élénk szél ront a gépjármű menetstabilitásán, a melegedés hatására tompulnak a reflexek.