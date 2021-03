Humánmeteo: kimerítő lesz a kedd

Noha kedden nem érkezik front, csak kissé mérséklődik a szél, ezért számottevően továbbra sem enyhülnek az előző napok panaszai. Tartósabb tünetekre a nyugati és az északkeleti országrészben élők készülhetnek - ezek egyes vidékeken még éjszaka is fennállhatnak. A hőmérséklet több fokkal az ilyenkor szokásos átlag alatt alakul, reggel akár mínusz 5 fok alatti hőmérséklet is előfordulhat! Az átlagosnál hűvösebb, gyakran szeles idő igénybe veszi a szervezetét és gyengíti az immunrendszert, a fennálló fertőzésveszélyről a Meteo Klinika térképének segítségével tájékozódhatunk!

Ne csodálkozzunk, ha az egész napot ásítozással töltjük! Fotó: Getty Images

Továbbra is gyakoriak az alvásproblémák, és nem csoda, ha a napok óta tartó változékony időszak miatt már nehezen viseljük a kialvatlanságot. Éppen ezért próbáljunk lefekvés előtt nyugodt körülményeket teremteni a hálószobában. Napközben afejfájásis erős lehet, és feszültségérzetet, nyugtalanságot tapasztalhatunk. A tartósan fennálló szélterhelés sokak szervezetét kimeríti. Ebben az időjárási helyzetben a gyerekek hajlamosak szeleburdiak lenni, sőt, akár kötekedőkké, élénkebbé is válhatnak. A szabadtéri tevékenységek idejére öltözzünk rétegesen, a szél miatt ugyanis több fokkal csökken a hőérzet. A kevésbé szeles délnyugati vidékeken azonban jól felöltözve ajánlott sétát tenni a friss, tiszta levegőn.

h i r d e t é s

Tisztul a levegő

Az allergiások egyelőre nem számíthatnak kifejezetten intenzív tünetekre, de az éger, a tiszafafélék és a nyárfa virágporának koncentrációja eléri a közepes szintet. Jó hír, hogy az erős légmozgás hatására továbbra sem tudnak felhalmozódni a káros anyagok, már északkeleten is kitisztult a levegő, és jelentős romlás a nap folyamán nem várható. A közlekedést elsősorban északnyugaton, északkeleten és a középső megyékben nehezíthetik erős széllökések, melyek ronthatják a járművek menetstabilitását. Napközben a türelmetlen, ingerlékeny sofőrök miatt is megnő a balesetveszély, tartsunk nagyobb követési távolságot!