Humánmeteo: kimerítő lesz a hétfő

Hétfőn nem markánsan ugyan de kettősfront jellegű hatás érvényesül, ismét labilis levegő tölti ki a Kárpát-medencét. Gyakran lesz erősen felhős az ég, többfelé számíthatunk esőre, záporra, néhol zivatarra is. A felmelegedés is várat magára, és erős légmozgás is ront a helyzeten.

A változó időjárás és pandémia miatti tartós stressz sokféle panaszt okozhat, melyek speciális kezelést igényelnek. Nézze meg, mire számíthat, különösen ha vannak megoldatlan panaszai. A Meteo Klinika Frontjelentésben pontosabban követheti a fronthelyzetet.

Gyakori tünet lehet a fejfájás. Fotó: Getty Images

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett most is újra előjöhetnek az előző napokban tapasztalt panaszai. Mivel csak rövid ideig, vagy egyáltalán nem tudott pihenni a szervezetünk, a tartós terhelés még kimerítőbb - még abban az esetben is, ha az egészségesebbek közé tartozunk. Gyakori tünet lehet a fejfájás, A szokatlan feszültség, a keringési és vérnyomáspanaszok, az álmatlanság szintén jellemző lehet, mások kimerültséget, energiátlanságot tapasztalhatnak. Ebben a kedvezőtlen élettani helyzetben ügyelünk arra, hogy legalább az étkezés során ne terheljük magunkat feleslegesen: most különösen fontos a kiegyensúlyozott, könnyű táplálkozás.