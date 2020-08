Humánmeteo: kikészíti a szívet a változékony idő

Holnap nem érkezik fölénk front és hőség sem lesz jellemző, legfeljebb 1-2 helyen érheti el a csúcshőmérséklet a 30 fokot - írja a Meteo Klinika. Az időjárás azonban változékony lesz, bárhol kialakulhatnak záporok, zivatarok. Emiatt vérnyomás-ingadozás és szívpanaszok léphetnek fel, az érintettek szapora szívverést és rosszullétet is tapasztalhatnak. A fülledtség miatt az asztmások panaszai sem enyhülnek, a légszomj, nehézlégzés és fulladás ezen a napon is jellemző tünet lesz.

Az UV-sugárzás a napos időszakokban átmenetileg elérheti az erős fokozatot, de többnyire mérsékelt vagy gyenge marad. Az elmúlt csapadékos napok következtében a pollenterhelés csökken, de a parlagfű továbbra is komoly tüneteket okozhat az allergiások körében. A közlekedés során a zivatarok okozzák a fő veszélyt, környezetükben megerősödő széllel és rossz látási viszonyokkal kell számolni. A balesetek elkerülése érdekében vezessünk fokozott figyelemmel és tartsunk megfelelő követési távolságot.

Záporra, zivatarra, felhőszakadásra készüljünk hétfőn

Holnap változóan, északon eleinte többnyire erősen felhős lesz az ég, emellett északon kevesebb, délen több napsütésre számíthatunk - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében. Kezdetben főként északon, majd délután már másutt is valószínű zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás is valószínű. Néhol megélénkül a déli szél, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 20 fok, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul.