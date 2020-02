Humánmeteo: kikészít a szerdai időjárás

Bár holnap nem számíthatunk markáns fronthatásra, továbbra sem pihenhet a szervezetünk - írja a Meteo Klinika. Fejfájásra, a görcsös panaszok erősödésére számíthatunk, illetve vérnyomás-ingadozás is előfordulhat annál, aki hajlamos rá. Tartósabb tünetekre azok készüljenek, akik érzékenyek a szélre, ebben az esetben ráadásul egész héten alvásproblémákkal is küzdhetünk. Napközben a fejfájásunk is erős lehet.

Az erős szél sokakat megviselhet. Fotó: iStock

A levegő tiszta, ám a közlekedés továbbra is veszélyes lesz. Az intenzív széllökések hatására csökken a menetstabilitás, faágak törhetnek le, illetve ideges, ingerlékeny és figyelmetlen sofőrök is ronthatják a feltételeket.