Humánmeteo: kikészít a kánikula

Holnap tovább erősödik a felmelegedés, ismét több helyen mérhetünk 35 fok feletti hőmérsékletet. A hegyvidékek területén a megjelenő gomolyfelhőkből néhol zápor vagy zivatar is kialakulhat, de az ország nagyobb részén nem lesz csapadék. A hőségben jelentkező tünetekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Nagyon meleg lesz szombaton, ami sokakat megviselhet. A fotó illusztráció, forrás: Getty Images

Fáradtság és alvási nehézségek

A nagy melegben fáradtnak, dekoncentráltnak érezhetjük magunkat, ennek ellenére az is előfordulhat, hogy este nehezebben tudunk elaludni. Az éjszakai szellőztetés segíthet, amely nemcsak a minket érő hőterhelés csökkentéséhez járul hozzá, hanem a pihentetőbb alváshoz is. Főleg a szívbetegeket és a vérnyomáspanaszokkal élőket viseli meg a folyamatos meleg - ha az érintettek közé tartozunk, akkor a hőhullám alatt kerüljük a megterhelő tevékenységeket!

A folyadék-utánpótlás most is rendkívül fontos, e célra a tiszta víz a legmegfelelőbb. Figyeljünk étkezésünkre: mellőzzük a nehéz fogásokat, mert a forróságban a szokásosnál is jobban megterhelik a gyomrot, és komoly rosszullétet okozhatnak. Emellett az izzadás során elvesztett ásványi sók pótlásáról is célszerű gondoskodni.

Mit kell tudniuk az allergiásoknak?

Az allergiásoknak rossz hír, hogy tovább növekszik a levegő pollenkoncentrációja. A parlagfű többeknél okozhat egyre erősebb panaszokat, a szabadban való sportolás, futás pedig fokozhatja a tüneteket. Az érintettek orrfolyást, tüsszögést, szemviszketést tapasztalhatnak, a panaszok a délutáni órákban jelentkezhetnek legerősebben. Emellett már a kenderfélék virágporából is egyre több van a levegőben.