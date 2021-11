Humánmeteo: kifejezetten kellemetlen lesz a szerda

Szerdán nem érvényesül markáns fronthatás, de a front- és időjárás-érzékenyek továbbra sem könnyebbülhetnek meg. A magasban továbbra is frontjellegű változások zajlanak, a fényhiány pedig az eddigieknél is nagyobb területen és hosszabb ideig okozhat kellemetlen perceket. A borongós napokon jelentkező panaszokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Szerdán sokan küzdhetnek fáradtsággal. Fotó: Getty Images

Álmosság és végtagfájdalmak jelentkezhetnek

Reggel sokan nehezen ébredhetnek, és napközben is jellemző lehet az álmosság, bágyadtság, emellett aluszékonyságot is tapasztalhatunk. Lankad a figyelem, csökken a koncentrációs képesség, délnyugaton a napok óta tartó fényszegény időszak pedig még rosszkedvet is okozhat. A fokozottan érzékenyek görcsös fejfájást is tapasztalhatnak, ami estétől tovább erősödhet.

A többfelé párás időben az ízületi panaszok még mindig tartósan felléphetnek, így ha végtagfájdalmakkal élünk, egyelőre nem számíthatunk javulásra. A nyirkos helyeken a hőérzet is elmarad a mért értékektől, de ha rétegesen öltözködünk, javulhat a komfortérzetünk.

A légszennyezettség további romlására különösen a keleten élők számíthatnak: már most is magas a szálló por légköri koncentrációjának aránya, ez pedig várhatóan még tovább fog emelkedni. A szellőztetést ajánlott a déli, kora délutáni órákra időzíteni, és lehetőleg ne a forgalmas csomópontokon sétáljunk. Ilyenkor a szabadban való sportolás sem ajánlott, a kisgyerekekre, a légúti megbetegedésekkel élőkre és az asztmásokra pedig még jobban kell figyelni.