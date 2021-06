Humánmeteo: kialvatlanság, ingerlékenység csütörtökön

Holnap sem érkezik időjárási front térségünkbe, ezért amennyiben a kifejezetten a frontokra érzékenyek körébe tartozunk, akkor kedvező, pihentető időben lesz részünk. Már mindenhol több órára kisüt a nap, csapadék sem várható, és a hőmérséklet is egyre inkább a kellemes tartományban, 20 és 25 fok között alakul. A fokozottan érzékenyek tünetei azonban most sem szűnnek meg teljesen. A melegedés ugyan elkezdődik, de az átlagosnál még mindig hűvösebb idő igénybe veszi az immunrendszert is: az, hogy pontosan hol mekkora a fertőzésveszély az országban, kiderül a Meteo Klinika térképéből.

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett, ha fokozottan érzékenyek vagyunk a melegedésre, akkor migrént, illetve koncentrálási problémákat is tapasztalhatunk, ez pedig ronthatja kissé a komfortérzetünket. A tompaság egyébként is jellemző lehet, érdemes élénkíteni magunkat valamivel, például sétával, vagy a szabad levegőn mozgással.

Alvászavar jelentkezhet, nagy a leégésveszély

Fontos, hogy folyamatosan gondoskodjunk az izzadás során elvesztett víz és ásványi anyag pótlásáról: ennek érdekében fogyasszunk gyengén sózott, sok friss zöldséget, salátát tartalmazó könnyű fogásokat, illetve testtömegtől függően 2-3 liter tiszta vizet, vagy cukormentes teákat, limonádét. A csokoládé, a krémes sütemények kerülendőek, édesség helyett a gyerekeknek is inkább gyümölcsből készült desszerteket adjunk. Egyre nagyobb a valószínűsége, hogy alvászavarokat tapasztalunk éjszakánként, emiatt pedig kialvatlanok, és akár ingerlékenyek is lehetünk napközben. Lefekvés előtt mindenképpen szellőztessük át a hálószobát, így könnyebb lehet az elalvás.

Ingerlékeny csütörtök jön. Fotó: Getty Images

A szabadban már kellemes hőérzetre számíthatunk, ezzel összefüggésben a komfortérzetünk is sokat javul. A körülmények kedveznek a kinti programoknak, kerti munkáknak. Nem szabad elfelejteni, hogy most már nagyon erős UV-sugárzás érheti a bőrünket: 11 és 15 óra között az UV-index elérheti akár a 7-es fokozatot is, emiatt pedig már akkor is megpirulhat, leéghet a bőrünk, ha nem tartozunk a fokozottan érzékenyek csoportjába. A déli órákban kerülendő a tűző napon való tartózkodás! Az idő kedvező a kinti programoknak, de a Dunántúlon néhol előfordulhat zápor.

Bágyadt, ingerlékeny sofőrök az utakon

A pollenterhelés tovább növekszik, most a pázsitfűfélék okozhatják a legtöbb és a legintenzívebb panaszokat. Ha érintettek vagyunk, akkor mellőzzük a napokban a tejtermékek fogyasztását, és - kivételesen - lehetőleg ne a szabad levegőn sportoljunk, vagy erre a célra válasszuk az esti, illetve a hajnali órákat. A közlekedők dolgát főként a vakító napsütés nehezítheti meg, fokozódik a balesetveszély. Mindig legyen kéznél napszemüveg az ilyen esetekre! Emellett bágyadt, illetve ingerlékeny sofőrökkel is találkozhatunk az utakon, fokozott óvatosság és türelem javasolt a megnyúlt reflexidő miatt is.