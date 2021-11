Humánmeteo: kettősfront támad pénteken

Pénteken kettősfront érkezik délnyugat felől, sok kellemetlen panaszt okozva az érzékenyeknek. Szinte egész nap lehangoló, csapadékos lesz az idő, és kifejezetten nyirkos lesz a levegő. A hőmérséklet északnyugaton nem emelkedik 1-3 Celsius-fok fölé, de a keleti országrészen sem lesz sokkal kedvezőbb az idő. Estétől is csak rövid idejű lesz a javulás, sokan észre sem fogják venni. A front átvonulásához köthetően fellépő tünetekről és a megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Fejfájás, kialvatlanság és szétszórtság jellemezheti a pénteket. Fotó: Getty Images

Változatos tünetek kínoznak

Nagy valószínűséggelfejfájásgyötör majd minket pénteken, de vérnyomás- és keringési problémák is fellépnek. Nehezen ébredhetünk, kialvatlanságot és álmosságot tapasztalhatunk, és napközben is szétszórtnak, figyelmetlennek érezhetjük magunkat. Fokozódhatnak a gyulladásos jellegű panaszaink is, a nap második felében pedig görcsös bántalmakat tapasztalhatunk. A vérnyomáspanaszokkal élők helyzetét kifejezetten megnehezíti a markáns front és a hirtelen változó időjárás.

Az alacsony hőmérséklet és a csapadékos, nyirkos levegő különösen az ízületi panaszokkal élőknél fejt ki negatív hatást. Kopásos és gyulladásos jellejű végtagfájdalmakat is tapasztalhatnak az érintettek. A kar és a láb tornáztatása, kímélő átmozgatása valamelyest enyhíthet a kellemetlenségeken.

Vezessünk óvatosan!

Az esőtől vizes, csúszós, latyakos útszakaszok növelik a balesetveszélyt, az élénk, néhol erős szél pedig csökkenti a menetstabilitást, ezért ajánlott különösen óvatosan vezetni. Kerüljük a hirtelen fékezést és irányváltoztatást, valamint tartsunk a szokásosnál nagyobb követési távolságot.