Humánmeteo: kettősfront sanyargat szerdán

Szerdán napközben, főleg a déli óráktól egyre erősödő kettősfronti hatás várható; megnövekszik a felhőzet és szórványosan csapadék is várható. A borongós, gyakran csapadékos idő lehangolóan hat, csak a keleten élők hangulatán javíthat némi napsütés. A hőmérséklet is visszaesik kissé, nincs tehát egy nyugodt napunk sem ezen a rendkívül változékony tavaszon. Az érkező front szervezetünkre gyakorolt hatásairól a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Kínzó migrént hozhat a kettősfronti hatás. Fotó: Getty Images

Álmatlanul telhet az éjszaka

Sokan tapasztalhatnak fejfájást, migrént, a fájdalmakat pedig az élénk, olykor erős szél is erősítheti. Már előző este ajánlott idejében lefeküdni, és levendulaolajat párologtatni, ugyanis alvászavarok és álmatlanság léphet fel, ezért fáradtan és nyűgösen ébredhetünk. Reggel az ízületi panaszokkal élők végtagjai is sajoghatnak, most nem csak a kopásos, hanem a gyulladásos bántalmak lehetnek intenzívebbek. Emellett délutántól vérnyomás-ingadozás, keringési problémák is felléphetnek, ezért ajánlott kerülni a stresszes helyzeteket.

A szél és a csapadék mellett a keleti tájak kivételével a levegő is hűvös lesz, a hőérzet főként nyugaton több fokkal a mért értékek alatt alakulhat. Öltözzünk rétegesen, és az esernyőt, esőkabátot se felejtsük otthon, hiszen van esély szórványos csapadékra. A változékonyabb időnek az allergiások örülhetnek igazán, akiknek a tünetei jelentősen mérséklődhetnek, hiszen a növények pollenszórása drasztikusan lecsökken ezen a napon.