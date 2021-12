Humánmeteo: kettősfront okoz panaszokat

Vasárnap egy ciklon okklúziós frontja fejt ki humánmeteorológiai hatást: erősebben a Tiszántúlon, ahol a csapadékos időben a hideg- és a melegfrontra jellemző tünetek egyaránt markánsan jelentkezhetnek. Nyugatabbra kevesebb lesz a felhő, de az erős szél ott is nagy területen viharossá fokozódik, és a hőmérséklet sem lesz magasabb. Megterhelő lesz tehát a hét utolsó napja. Az egyre erősebben jelentkező tünetekről és az ehhez kapcsolható megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Vasárnap kettősfronti hatás érvényesül, ami sokaknál kellemetlen tüneteket idézhet elő. Fotó: Getty Images

Emellett a meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy a következő tünetek országszerte mindenhol jellemzőek lesznek, bár a Dunántúlon - afejfájáskivételével - mérsékeltebb formában lépnek fel: vérnyomás-ingadozás, keringési panaszok, illetve intenzív fejfájás, amelyet az erős légmozgás tovább fokozhat. Többen nehezen ébredhetnek, kialvatlanságot, álmosságot tapasztalhatnak, és napközben is szétszórtnak, figyelmetlennek érezhetik magukat. Fokozódhatnak a gyulladásos jellegű panaszok is, a krónikus betegséggel élők tünetei is egyre erősebbek lehetnek a nap folyamán.

A vérnyomáspanaszokkal élők mindennapjait megnehezítik a gyakori és intenzív frontátvonulások, a hirtelen változó időjárás. A kellemetlen tünetek leküzdéséhez elengedhetetlen a megfelelő minőségű, rendszeres pihenés. Ha hosszabb időt töltünk a szabadban, mindenképpen öltözzünk rétegesen és kellően melegen, valamint keleten szükség lesz esernyőre is. Az erős, viharos lökésekkel kísért szél jelentősen csökkenti a hő- és komfortérzetet.