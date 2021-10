Humánmeteo: kettősfront okoz panaszokat

Kedden késő délutánig, estig tart a frontmentes idő. Most még sok napsütésre készülhetünk, és a hőmérséklet is a kellemes tartományban alakul, csak a megerősödő déli szél lehet kissé zavaró. Estétől azonban jelentős változás jön. A kellemes idő hatásairól, a közelgő változáshoz köthető leggyakoribb tünetekről és a megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Kedden már napközben is migrénes panaszok jelentkezhetnek az arra érzékenyeknél. Fotó: Getty Images

Emellett a meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy a fokozottan érzékenyek körében már napközben is migrén, illetve nyugtalanság, ingerlékenység jelentkezhet. Erre először csak a Dunántúlon, később már országszerte lehet számítani. Többen tapasztalhatnak keringési panaszokat és vérnyomás-ingadozást is. Délutántól ezek a tünetek várhatóan fokozatosan erősödnek, ahogy afejfájásintenzitása is növekedhet.

Késő délutántól, estétől nyugat felől kettősfront érkezik. Ekkor már a hideg, a meleg- és a kettősfronti tünetek együttes erősödésére lehet számítani. A hirtelen változást azok is megérezhetik, akik nem kifejezetten érzékenyek a frontra. A következő napokban tartós panaszok várhatók.