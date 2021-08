Humánmeteo: kettősfront nyomja rá a bélyegét a szombatra

Holnap kettősfront hat a szervezetünkre, tovább fokozódhatnak a panaszaink, akár a hideg-, akár a melegfrontra vagyunk érzékenyek. Sok lesz felettünk a felhő, emellett hűvös is lesz, nem várható ideális nyár végi idő. Többfelé eső is előfordul, délen és keleten lehet nagyobb mennyiségű csapadék. Eközben északon kis időre a nap is előbukkanhat. A kettősfront jellegű panaszok egész nap fennállhatnak, ezekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Szombaton kettősfronti hatás kínoz minket. A kép illusztráció, forrás: Getty Images

Türelmetlenség és vérnyomás-ingadozás

Nagy eséllyel jelentkezhet szombaton fejfájás, migrén, és az éjjel tapasztalt esetleges álmatlanság is rányomhatja bélyegét a hangulatunkra. Türelmetlenséget, ingerlékenységet tapasztalhatunk, különösen azok, akik a déli, délkeleti megyékben élnek. A kedvetlenség, illetve a lehangoltság még azoknál is előfordulhat, akik nem tartoznak a kifejezetten a frontokra érzékenyek csoportjába. A vérnyomásunk szintén ingadozhat, a keringési panaszok pedig egészen a hét végéig fennállhatnak. Keleten emellett a migrénhajlam is fokozott lesz, illetve arrafelé a koncentrálási problémák és a figyelmetlenség is gyakori tünet lehet.

A szabadban csökkenő hőérzetre és növekvő megfázásveszélyre készüljünk. A pollenterhelés viszont a csapadékos, hűvösebb időnek köszönhetően nem lesz magas, a parlagfű és a kender koncentrációja csökken.