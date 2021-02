Humánmeteo: kettősfront miatt szédülhetünk

Pénteken ismét kettősfronti hatás érvényesül. Fényszegény napban lesz részünk, és noha csapadékra nem kell számítani,nem lesz a legkellemesebb a szabadban tartózkodni. Északkeleten ráadásul a felmelegedés is mérsékelt marad. Az újabb légköri változáshoz ismét különféle tünetek társulhatnak. A front egészen estig okozhat kellemetlen panaszokat, ennek részleteiről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Pénteken a kettősfront hatására sokan tapasztalhatnak fejfájást, szédülést. Fotó: Getty Images

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett az arra érzékenyek körében fejfájás, migrén is jelentkezhet, amit az élénk légmozgás is fokozhat, különösen a Dunántúlon. Az előző éjszaka során tapasztalt álmatlanság sokak napjára rányomhatja a bélyegét, ráadásul a felhős időben még lehangoltabbak lehetünk. A gyerekek is nyűgösebbek lehetnek a szokásosnál, ezért egész nap érdemes jobban odafigyelni rájuk.

A napsütés hiányára visszavezethetően csökken a szabadtéri hő- és komfortérzet, azonban téli hidegre nem kell készülni. Legjobb, ha rétegesen, jól variálhatóan öltözünk. Ami az allergiásokat illeti, jelenleg a mogyoró, az éger, a tiszafafélék, illetve nyugaton a nyárfa pollenje van jelen a levegőben.