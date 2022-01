Humánmeteo: kettősfront miatt fájhat a fejünk

Csütörtökön kettősfront fejt ki hatást a térségünkben. Felhős lesz az ég, de tovább enyhül az idő, délután akár 6-7 fokos maximumokat is mérhetünk, valamint az erős reggeli fagyok is egyre kevésbé jellemzőek. Számottevő csapadék nem valószínű, a fronthoz köthetően azonban akár erősebb humánmeteorológiai panaszok is jelentkezhetnek. A fronthatás miatt leggyakrabban jelentkező tünetekről és megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Csütörtökön a kettősfront görcsös fejfájást, migrént okozhat az arra érzékenyeknél. Fotó: Getty Images

Emellett a meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy a frontérzékenyek kezdetben inkább a meleg-, majd a hidegfront esetén jellemző tünetekkel szembesülhetnek. Afejfájásaz egész napot megkeserítheti: eleinte inkább migrénre lehet számítani, amelynek helyét később a nap folyamán görcsös fejfájás veheti át. Estétől a panaszok felerősödésére kell számítani. Emellett a vérnyomás is ingadozhat azoknál, akik erre hajlamosak. Próbáljuk tudatosan kerülni a stresszt, tervezzük meg előre napirendünket, ezzel segítve a felesleges bosszúságok elkerülését.

Az ízületi panaszok közül most a gyulladásos, reumatikus bántalmak lehetnek intenzívebbek. Fájdalom esetén óvatosan mozgassuk át az érintett testrészeket akár többször is a nap folyamán. Sokan tapasztalhatnak fáradékonyságot, dekoncentráltságot, illetve a fényszegény időszakokban lehangoltságot, rosszkedvet. Ami az allergiásokat illeti, a pollenterhelés egyelőre minimális, de az érkező enyhébb légtömegek miatt ismét elkezdhet növekedni a mogyoró és az éger pollenjének levegőbeli koncentrációja.