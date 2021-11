Humánmeteo: kettősfront miatt fájhat a fejünk

Csütörtökön kettősfronti tünetek jelentkezhetnek az arra érzékenyeknél. Szinte egész nap borult lesz az ég, sokfelé esni is fog, ráadásul a szelet is erős lökések kísérhetik. A keleti országrészben akár zivatarok is előfordulhatnak. A ciklon egész nap kiválthat akár intenzív panaszokat. A markáns kettősfronthoz köthetően jelentkező tünetekről és megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Csütörtökön a kettősfronti hatás kellemetlen fejfájást okozhat az arra érzékenyek körében. Fotó: Getty Images

Emellett a meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy sokan tapasztalhatnak fejfájást, migrént, napközben fokozódhatnak a gyulladásos panaszok, este pedig már a görcsös bántalmak erősödésére kell készülni. Sokaknál koncentrálási problémák léphetnek fel. A vérnyomásproblémával élők körében vérnyomás-ingadozás, rosszullét is jelentkezhet, különösen a délkeleti területeken. Reggel északon helyenként párássá válhat a levegő, ezeken a területeken pedig fokozódhatnak az ízületi panaszok.

Emellett élénk, időnként erős szél is rontja a humánmeteorológiai helyzetet, ami szintén kiválthat fejfájást. Az élénk légmozgás nyugtalanságot, ingerlékenységet is kiválthat. A gyerekek élénkebbek lehetnek a megszokottnál, olykor kezelhetetlenné is válhatnak. A figyelmetlenséghez, nyűgösséghez ráadásul többeknél kialvatlanság is párosul, vannak, akik még mindig nem heverték ki az óraátállítás miatti megpróbáltatásokat.

A szél és a csapadék mellett nem lesz hűvös, de a hőérzet több fokkal a mért értékek alatt alakul. Öltözzünk rétegesen, valamint az esernyőt, esőkabátot se felejtsük otthon, ha kimozdulunk valahova.