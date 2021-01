Humánmeteo: kettősfront kínoz szombaton

Szombaton a változékony időben még mindig kettősfronti hatás érvényesül, országszerte nehezebb napunk lehet. Napsütésre nem számíthatunk, és szórványosan csapadék is előfordul. A hőmérséklet még több fokkal az ilyenkor szokásos átlag felett alakul, de a szél és a nyirkos idő jelentősen csökkenti a hőérzetet. Az egymás után érkező frontok igénybe veszik az immunrendszert, a fertőzésveszély térképet megtekintheti a Meteo Klinika oldalán.

Fejfájást, szédülést, rosszullétet is tapasztalhatunk szombaton. Fotó: Getty Images

A stressz az egész napunkat elronthatja

A frontjelentésben szereplő panaszok mellett általános lehet a fejfájás, a rossz közérzet, valamintalvászavarokis jelentkezhetnek akár a hideg-, akár a melegfrontra vagyunk érzékenyek. A szív- és keringési rendszer betegségeivel küzdőknek is nehezebb ez az időszak. Vérnyomás-ingadozást, szédülést, rosszullétet tapasztalhatunk, ezért amennyiben erre hajlamosak vagyunk, lehetőleg próbáljuk a szabad időnket pihenéssel tölteni. Ingerültek, idegesek is lehetünk, főleg a szeles tájakon, a stressz pedig az egész napunkat elronthatja.

Fontos, hogy ne terheljük feleslegesen az emésztőrendszerünket. Együnk inkább naponta többször, de kisebb adagokat, és ez is álljon könnyű fogásokból. Kerüljük a túl zsíros és fűszeres, valamint a puffasztó ételeket is - válasszunk helyette csirkét, halat.

A párás levegő kedvez a kórokozók terjedésének, ezzel együtt ha nem öltözünk megfelelően, akkor a megfázás veszélye is növekszik. A légszennyezettség a szél miatt jelentősen csökken, ám elsősorban a szélvédett területeken egészségtelen marad a levegő, például a Sajó völgyében.