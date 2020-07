Humánmeteo: kettősfront kínoz pénteken

Pénteken megterhelő napra számíthatunk, de ha keleten élünk, akkor inkább csak estétől készüljünk kellemetlen tünetekre - írja a Meteo Klinika. A nyugaton élők elsősorban görcsös fejfájást tapasztalhatnak, emellett keringési problémák, vérnyomás-ingadozás is felléphet, és kisebb rosszullét jelentkezhet, akár a gyerekeknél is.

A magas páratartalom miatt a légzőszervi megbetegedésekkel küzdők állapota is romolhat, ezért amennyiben érintettek vagyunk, akár rosszullétet, nehézlégzést is tapasztalhatunk. Éjféltől kettősfronti hatás érvényesül, és egész nap ez hat a szervezetünkre. A változékonyabb napok abban az esetben is megviselhetnek minket, ha nem vagyunk kifejezetten frontérzékenyek.

Pénteken megterhelő napra számíthatunk. Fotó: Getty Images

A közlekedést záporok és eső zavarhatja

A pollenek közül a pázsitfűfélék vannak jelen legnagyobb mennyiségben, és azokon a területeken, ahol nem hullik kiadós csapadék, továbbra is intenzívebb tüneteket válthatnak ki. Azonban ha a csapadékosabb vidéken élünk, már egyre kevesebb panaszt okozhatnak a virágporok. A közlekedést záporok és eső zavarhatja: a csúszós, nedves útszakaszokon megnövekszik a féktáv, kerüljük tehát a hirtelen fékezést és a hirtelen irányváltoztatást. Az utakon csökkent reakcióidővel számoljunk, tompábbak, figyelmetlenebbek lesznek a sofőrök.