Humánmeteo: kettősfront kínoz csütörtökön

Csütörtökön folytatódik a sokfelé változékony idő, csak egy-két helyen süthet ki tartósabban a nap. A hőmérséklet az átlag alatt alakul, helyenként mindössze 15 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, emellett pedig a szél is csak délutánra veszít az erejéből. Az erősen változékony időben kettősfronti hatás érvényesül, legintenzívebben keleten és a középső területeken. Az időjárás hatásairól a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Csütörtökön is folytatódik a felhős, esős idő. Fotó: Getty Images

A Frontjelentésben felsorolt tünetek mellett általános lehet a fejfájás, a rossz közérzet, valamintalvászavarokis jelentkezhetnek. Javasolt kerülni a fizikailag és szellemileg megerőltető tevékenységeket, szabadidőnket lehetőség szerint szánjuk pihenésre. A szív- és érrendszer betegségeivel küzdők számára is nehéz ez az időszak: sokan vérnyomás-ingadozást, szédülést, rosszullétet tapasztalhatnak, továbbá nehézlégzés is jelentkezhet.

A csapadékos időszakokban felerősödhetnek az ízületi fájdalmak. Az esős idő ezen felül a szabadtéri tevékenységeket is zavarhatja, ahogy az élénk szél is kellemetlen lehet. A kinti programoknak nem kedveznek most a körülmények. Jó hír ugyanakkor, hogy a csapadék és a változékony idő jót tesz az allergiásoknak, hiszen csökkent a pollenterhelés.