Humánmeteo: kettősfront és szél okoz fejfájást

Csütörtökön délutántól gyengül ugyan, de a nap nagy részében kettősfronti hatás érvényesül. Kezdetben sehol sem várható napsütés, illetve sokfelé esővel indul a nap, de délután nyugat felől már csökken a csapadékhajlam. Emellett erős, északnyugaton átmenetileg viharos lesz az északnyugati, északi szél, folytatódik tehát a napok óta tartó megterhelő időszak. A front különösen nagy megterhelést jelent az immunrendszerünkre - a fertőzésveszély alakulásáról a Meteo Klinika térképe nyújt bővebb információt.

A mostani időjárási helyzet azokat is megviseli, akik nem kifejezetten frontérzékenyek. Fotó: Getty Images

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett gyakoriak lehetnek az ízületi panaszok, különösen a kopásos eredetű bántalmakkal élők körében. A fájdalmak mérséklésére érdemes folyamatosan melegen tartani az érintett végtagokat, valamint tornáztassuk át tehermentesen az ízületeket. A mostani humánmeteorológiai helyzet fokozott terhelést ró a szívbetegekre is: pihenjenek sokat, ne erőltessék meg magukat. Keringési problémák, vérnyomás-ingadozás, kisebb rosszullét is jelentkezhet, de estétől mérséklődnek majd a tünetek.

Nagyjából egy hete rendkívül megterhelő időszak köszöntött ránk, így még azok is tapasztalhatnak fejfáját, rosszullétet, akik nem kifejezetten frontérzékenyek. Különösen a szeles idő lehet megterhelő. Az élénk szél hatására ráadásul az alacsony hőmérsékleteket is még alacsonyabbnak érezhetjük, a szabadtéri programoknak alapvetően továbbra sem kedveznek a tehát feltételek. Öröm az ürömben, hogy a növények pollenszórása némileg mérséklődött, az allergiásoknak nem kell most intenzív tünetektől tartaniuk. A javulás azonban csak átmeneti, pár nap múlva ismét romlik majd az allergiahelyzet.