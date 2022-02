Humánmeteo: kettősfront érkezik kedden

Kedden kettősfronti hatás érvényesül, de inkább csak a nap második felében lesznek intenzívek a tünetek. A nap főleg délelőtt süthet ki hosszabb időszakokra, és erős szél sem lesz jellemző. A hőmérséklet továbbra is több fokkal az ilyenkor szokásos felett alakul, az összetett légköri helyzet miatt pedig sajnos ismét egy nagyon nehéz nap áll előttünk. A kettősfronthoz köthetően tapasztalható panaszokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Rosszul hat a kettősfront azokra, akik szívbetegséggel élnek. Fotó: Getty Images

Változatos és összetett panaszok

A kettősfront miatt a panaszok rendkívül változatosak és összetettek lehetnek, és a lakosság nagy százalékát érinthetik. A keringési panaszok és a fejfájás, migrén mellett a figyelemzavarok és az ok nélküli fáradtság lehet a leggyakoribb, a lehangoltság és a tompaság okán pedig csökken a teljesítőképesség. A balesetveszély is rendkívüli módon fokozódik.

Alvászavarok és álmatlanság szintén felléphet, sokan fáradtan és nyűgösen ébrednek reggel. A tartós fronttevékenység azokat is megviselheti, akik szívbetegséggel küzdenek. Ebben az esetben vérnyomás-ingadozás, keringési problémák tapasztalhatóak, ezért próbáljuk tudatosan kerülni a stresszes helyzeteket, és nyugodt körülmények között tölteni a napot.

A pollenterhelés sokfelé magas, ismét több van a levegőben a mogyoró és az éger virágporából, de a tiszafafélék pollenje is okozhat tüneteket. A nyugati tájakon délután nedves útszakaszok is előfordulnak, errefelé megnövekszik a féktáv - vezessünk az útviszonyoknak megfelelően! Arra is készüljünk fel, hogy megnyúlik a reflexidő, csökken a koncentrálóképesség, ez pedig tovább növeli a balesetek bekövetkezésének kockázatát.