Humánmeteo: kettősfront érkezik

Vasárnap ismét egy kellemetlenebb nap vár ránk. A borongós idő is lehangol, ráadásul elszórtan csapadék is várható, főleg a délutáni óráktól, amihez élénk szél társul. Ugyan az ilyenkor szokásos átlag felett marad a hőmérséklet, a hőérzetünk azonban így sem lesz kellemes. A komfortérzetet a nyirkosság is rontja. Az érkező front negatív hatásairól a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Vasárnap ismét borús, szürke időre számíthatunk. Fotó: Getty Images

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett sokan tapasztalhatnak fejfájást, migrént, a fájdalmakat pedig az élénk, olykor erős szél is erősítheti. Fontos a sok pihenés, kerüljük a stresszes helyzeteket, próbáljuk nyugodt körülmények között tölteni a napot. Alvászavarok is felléphetnek, ezért már előző este ajánlott időben lefeküdni. Reggel az ízületi panaszokkal élők végtagjai is sajoghatnak, a tünetek pedig egész nap fennállhatnak.

A közlekedést többfelé nehezíthetik esőtől nedvessé váló útszakaszok, amik területén jelentősen megnövekszik a féktáv. Tartsunk nagyobb követési távolságot, illetve vezessünk lassabban, óvatosabban, hiszen egy-egy intenzívebb csapadékgócban a látástávolság is hirtelen lecsökkenhet.