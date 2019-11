Humánmeteo: kettősfront érkezik

A Meteo Klinika előrejelzése szerint a hideg- és a melegfrontra érzékenyekre is nehéz nap vár szombaton, illetve az összetett humánmeteorológiai helyzet azokat is megviselheti, akik nem kifejezetten frontérzékenyek. Reggel sokan kialvatlanul ébredhetnek, ami aztán az egész napra rányomja a bélyegét. Mindehhez ingerlékenység, nyugtalanság is társulhat.

Borús, esős napunk lesz szombaton. Fotó: iStock

A fejfájásra hajlamosak körében a kellemetlen panasz fokozódására kell számítani. Afájdalomenyhítése érdekében hasznos lehet a bőséges folyadékpótlás, valamint a pihenés. A szív- és érrendszeri betegségekkel küzdőkre szintén fokozott terhelést ró ez az időjárási helyzet, így számukra is javasolt, hogy kerüljék a kimerítő tevékenységeket ezen a napon.