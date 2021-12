Humánmeteo: kettősfront csap le vasárnap

Vasárnap kettősfrontra készülhetünk: napközben főként északon és nyugaton, estefele pedig már országszerte ez az okklúziós front okozza a humánmeteorológiai panaszokat. Reggel most is nagyon hideg lesz, és az érkező csapadék hatására napközben sem fog felmelegedni túlzottan a levegő. Eső, havas eső, hó egyaránt előfordulhat, és ahogy telik az idő, a fronthatás egyre erősebben jelentkezik. Az ehhez kapcsolható tünetekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Erősfejfájáskínozhat vasárnap. Fotó: Getty Images

Sajgó ízületek és fáradtság

A kettősfronti tünetek mellett a télies idő hatására a kifejezetten a hidegfrontra érzékenyek tünetei is erősödhetnek. Az ízületi bántalmak sem szűnnek, egész nap sajoghatnak a kopott és a gyulladt ízületek is - ezeket időnként tornáztassuk át kíméletesen, de ügyeljünk arra, hogy ne terheljük meg a végtagokat.

Sokan lehetnek fáradtak, erőtlenek, és a teljesítőképesség csökkenése is előfordulhat. A fejfájásunk is erős lehet, fokozódhat a migrénes és a görcsös fejfájás is. Estétől a migrénhajlam csökken, a görcsök viszont tovább erősödhetnek. A szívbetegeket nagy terhelés éri, ha érintettek vagyunk, próbáljuk pihenéssel tölteni az egész napot!

A közlekedést szórványosan nehezíthetik havas útszakaszok, emellett latyakos, vizes utak is előfordulnak. Tompulnak a reflexek, illetve fáradt, figyelmetlen sofőrök is növelhetik a balesetveszélyt.