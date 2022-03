Humánmeteo: kettősfront csap le hétfőn

Hétfőn egy gyengébb intenzitású kettősfront fejti ki hatását. Sokfelé fényszegény lesz az idő, de számottevő csapadékkal nem kell számolni, legfeljebb záporok, hózáporok várhatók. A szél is megélénkül, és kissé visszaesik a hőmérséklet. A hét első napján a fronthatás sok kellemetlenséget okozhat. A kettősfronthoz kapcsolódóan jelentkező panaszokról és a kezelési lehetőségekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Hétfőn a kettősfront sokaknál kellemetlen fejfájást okozhat. Fotó: Getty Images

Emellett a meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy a fejfájásra hajlamosak körében most migrénes és görcsös fájdalmak is jelentkezhetnek. A görcsösfejfájáslehet erősebb, a migrén pedig inkább délnyugaton lehet jellemző. Nehezen indulhat a hét, hiszen fáradékonynak, tompának, illetve stresszesebbnek érezhetjük magunkat, és észrevehetően csökkenhet a teljesítőképességünk. Ilyenkor gyakran a gyerekek is kezelhetetlenebbek, nyugtalanabbak a megszokottnál.

h i r d e t é s

A keringési panaszok szintén fokozódhatnak, és ez a következő napokban is fennállhat. Szívbetegek számára javasolt, hogy lehetőség szerint kíméljék most a szervezetüket, sok pihenés mellett próbálják tudatosan kerülni a stresszes helyzeteket.

A szabadban romlik a komfortérzet, a szeles tájakon az érzett hőmérséklet több fokkal a mért értékek alatt alakul. Ami az allergiásokat illeti, bár a mogyoró, az éger és a tiszafafélék pollenje koncentrációja valamelyest csökken a levegőben, ugyanakkor az allergiahelyzet javulása csak átmeneti.