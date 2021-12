Humánmeteo: kettős fronthatás várható

Vasárnap is folytatódik a borongós idő, sokfelé lehet vegyes halmazállapotú csapadék. A kettősfront által befolyásolt időben sokféle tünet jelentkezhet: a fejfájás, ezen belül is a görcsös fejfájás lehet a leggyakoribb, de most a migrénesek helyzete is nehezülhet a délelőtti órákban. Most is sokan tapasztalhatnak kopásos ízületi bántalmakat is. Többeknek ingadozhat a vérnyomásuk, átmeneti rosszulléteket is tapasztalhatunk. A fronthelyzetről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Erősödő kettősfronti hatással kell számolni. Fotó: Getty Images

A megfázásveszély mellett a járványidőszak miatt is fokozott kockázatnak vagyunk kitéve, gyenge az immunrendszerünk. Sok panaszt okozhat a következő napok a levegőminőség romlása is. Az erősen szennyezett területeken főleg a légzőszervi problémákkal élőknek súlyosbodnak a kettősfront miatt egyébként is jelentkező tünetei.