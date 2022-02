Humánmeteo: készüljünk fel az újabb rosszullétekre

Pénteken egy gyenge hidegfront érkezik térségünkbe, amely mindenki szervezetére hatással lehet, de markáns tüneteket inkább csak az érzékenyebbek körében okoz majd. Megerősödik a szél, tehát most is szenvedhetnek a szélre érzékenyek, a hőmérséklet azonban az elmúlt napokhoz hasonló értékek között alakul. Afejfájáshelyett most a keringési panaszok lehetnek a leggyakoribbak. A front mentén és mögött jelentkező tünetekről és a megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Elsősorban felerősödő fejfájásra és vérnyomás-ingadozásra számíthatunk.

Fotó: Getty Images

Fejfájás, vérnyomásproblémák, ízületi panaszok

Az érzékenyebbeknél eleinte csak enyhe fejfájás léphet fel, a megélénkülő szél azonban átmenetileg fokozhatja ezt a panaszt. Jó hír viszont, hogy kipihentebben ébredhetünk pénteken, a napok óta tartóalvászavaroktehát most háttérbe szorulnak. A nap második felében jellemzővé vélik a vérnyomás-ingadozás is, és estére is csak kismértékben enyhülnek ezek a tünetek. Az ízületi panaszok is felerősödhetnek. Az élénk szél által érintett tájakon élők nyugtalanságot, ingerlékenységet tapasztalhatnak.

Vezessünk óvatosan!

Az allergiásoknál a mogyoró, az éger és a ciprusfélék pollenjei okozhatják a legtöbb panaszt. A közlekedésben pedig a csapadék hatására vizes, nedves útszakaszok jelentenek veszélyt: könnyen megcsúszhat a jármű, ezért növekszik a baleset kockázata. Erős légmozgás is csökkenti a menetstabilitást, ezért ajánlott a szokásosnál is óvatosabban közlekedni.